Лукашенко скрывает, за что выдает награды чекистам

/ Общество
Просмотров: 195

Александр Лукашенко не стал называть заслуги сотрудников органов госбезопасности, которым сегодня вручил награды.

«За какие заслуги мы их сегодня чествуем, наших чекистов, людей военных, думаю, объяснять сегодня не нужно, да и по многим направлениям пока нельзя», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он считает, что «эти события благодаря нашим средствам массовой информации у всех на слуху» и искренне радуется, что имеет возможность «поблагодарить всех вас за значимый вклад в развитие Беларуси».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: госнаграды КГБ Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

КГБ вербовал могилевскую чиновницу шпионить за мэром и посольством США?

КГБ вербовал могилевскую чиновницу шпионить за мэром и посольством США?

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси