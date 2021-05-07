Польские спецслужбы накрыли крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси

Сотрудники Национальной налоговой администрации Польши выявили крупнейшую в истории контрабанду белорусских сигарет, сообщает пресс-служба налоговой администрации.

Почти 2,5 млн пачек нелегальных белорусских сигарет на сумму почти 37 млн злотых (около 10 млн долларов в эквиваленте) были обнаружены на перегрузочном терминале в Тересполе.

«Три контейнера прибыли в Польшу поездом из Беларуси. Во время их проверки выяснилось, что вместо заявленных товаров (вермикулит и ТЭНы) там спрятана гигантская контрабанда сигарет. В общей сложности было приобретено почти 2,5 миллиона пачек сигарет без польских акцизных марок на сумму около 37 миллионов злотых», — говорится в сообщении Национальной налоговой администрации Польши.

По данным службы, если бы эти сигареты были проданы, польский бюджет недополучил был более 60 миллионов злотых (более 15 млн долларов).

Под надзором прокуратуры проводятся мероприятия для установления лиц, ответственных за контрабанду белорусских сигарет в Польшу.

Следует отметить, что в 2021 году фиксируются многочисленные попытки нелегальным образом перевезти белорусские сигареты в Евросоюз, что, по мнению экспертов, объясняется ситуацией с акцизами.

Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, выступая в прошлом году в Палате представителей, отметил, что в Беларуси ставки акцизов составляют от 9,4 до 27,3 евро за тысячу сигарет, в России — 33,4 евро, в Казахстане — 21,7 евро, в Армении — 18,4 евро за тысячу штук. В Евросоюзе ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше — от 90 до 150 евро за тысячу штук.

В 2020 году в Беларуси было ратифицировано соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС. Документ предполагает, что постепенно ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси будут повышаться до уровня, который установлен в других странах ЕАЭС.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos