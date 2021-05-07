«Дело о хороводе в Бресте». 14 фигурантам вынесено наказание

7 мая суд Московского района Бреста вынес приговор 14 фигурантам третьего уголовного «дела о хороводе». Они признаны виновными по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», Данила Чемоданов осужден на один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Родион Кондратюк, Виктор Лобко, Кирилл Луд, Владислав Новицкий и Сергей Наливко осуждены на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Елене Лыскович и Виктории Лыскович назначено по полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Марии Скоковец, Василию Чернецкому и Елене Гнаук суд назначил по два года ограничения свободы, Юрию Чубрику, Людмиле Луцкой, Валентине Жуковской — по полтора года. Все без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Полностью признал свою вину Чемоданов, частично — Скоковец, Луд, Чернецкий, Чубрик. Остальные своей вины не признали.

Приговор фигурантам первого уголовного «дела о хороводе» суд Ленинского района Бреста вынес 25 феврая.

Тогда осудили 10 человек. Двум назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, пяти — по полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Двое осуждены на полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, один — на год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.