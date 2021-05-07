Белорусы массово скупают валюту

Население Беларуси в текущем году продолжает оставаться чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия стали больше ее продавать, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, в апреле чистая покупка иностранной валюты со стороны населения составила 123,1 млн долларов.

В то же время на других сегментах валютного рынка наблюдалось чистое предложение иностранной валюты.

Так, банки продали в апреле иностранной валюты на 81,5 млн долларов больше, чем купили. Чистая продажа иностранной валюты со стороны субъектов хозяйствования (нерезидентов) составила 28 млн долларов.

В то же время субъекты хозяйствования (резиденты) в апреле купили иностранной валюты на 411,8 млн долларов больше, чем продали.

Нацбанк 7 мая сообщил о значительном увеличении золотовалютных резервов в апреле (почти на 5%, или на 337,9 млн долларов). По данным регулятора, росту резервов способствовала в апреле покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Следует отметить, что в этом году регулятор с целью снижения инфляционных процессов ограничивает предоставление рублевой ликвидности банкам, что приводит к ограничению объемов кредитования и может объяснять склонность предприятий продавать иностранную валюту.

«В сложной операционной среде мы вынуждены были вернуться к более «грубым» инструментам, потому что они прямого действия и гораздо быстрее дают должный эффект», — заявил 15 апреля председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, объясняя причины, по которым регулятор решает задачу ценовой стабильности путем предоставления банкам ограниченного объема рублевой ликвидности на аукционах.

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