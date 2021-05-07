ЗВР впервые выросли в этом году

/ Экономика
Просмотров: 54

Золотовалютные резервы Беларуси в апреле впервые в этом году показали положительную динамику, увеличившись на 4,9%, сообщило управление информации Национального банка.

На 1 мая 2021 года резервы составили 7.277,9 млн долларов в эквиваленте.

«За апрель 2021 года золотовалютные резервы выросли на 337,9 млн долларов (на 4,9%) после сокращения в марте на 174,5 млн долларов (на 2,5%)», — отметила пресс-служба Нацбанка.

Как поясняет регулятор, рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке, а также увеличением стоимости монетарного золота и поступлением иностранной валюты в бюджет.

При этом, как следует из сообщения Нацбанка, в апреле 2021 года платежи государства по внешним и внутренним обязательствам были относительно невелики (105 млн долларов).

Как сообщалось, в первом квартале на фоне значительных платежей по долгам золотовалютные резервы Беларуси снизились на 528,5 млн долларов, или на 7,1%.

Нацбанк напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

При этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-конференции 15 апреля предположил, что резервы Беларуси к концу года составят «более 6 млрд долларов» и будут покрывать примерно два месяца импорта товаров и услуг.

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на последнем расширенном заседании правления отмечал, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу, платежи по которому составят 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — отмечал Калечиц.

За 2020 год золотовалютные резервы значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составили 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте — на 1.018,4 млн долларов и в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЗВР

Другие материалы на эту тему:

Грозит ли Беларуси в 2021 году проседание резервов

Грозит ли Беларуси в 2021 году проседание резервов

Белорусские резервы быстро тают. Как долго это продлится?

Белорусские резервы быстро тают. Как долго это продлится?

Золотовалютные резервы Беларуси выросли. Есть ли повод для радости?

Золотовалютные резервы Беларуси выросли. Есть ли повод для радости?

Сколько белорусским властям нужно золота и валюты

Сколько белорусским властям нужно золота и валюты