В Минске задержали пьяного таксиста
Сотрудники Госавтоинспекции столицы задержали в Первомайском районе нетрезвого водителя «Яндекс.Такси».
Как отметили в дорожной милиции, авто было остановлено за нарушение Правил дорожного движения.
В ходе разбирательства состояние 37-летнего водителя вызвало у инспекторов ДПС подозрение.
Ему предложили пройти освидетельствование, которое показало 1,56 промилле алкоголя.
«Минчанин был доставлен в вытрезвитель, а автомобиль помещен на стоянку районного управления внутренних дел», — отметили в ГАИ.