В Минске задержали пьяного таксиста

/ Общество
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Сотрудники Госавтоинспекции столицы задержали в Первомайском районе нетрезвого водителя «Яндекс.Такси».

Как отметили в дорожной милиции, авто было остановлено за нарушение Правил дорожного движения.

В ходе разбирательства состояние 37-летнего водителя вызвало у инспекторов ДПС подозрение.

Ему предложили пройти освидетельствование, которое показало 1,56 промилле алкоголя.

«Минчанин был доставлен в вытрезвитель, а автомобиль помещен на стоянку районного управления внутренних дел», — отметили в ГАИ.

 

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Тэги: пьянство за рулем Город: Минск

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