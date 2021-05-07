В Минске задержали пьяного таксиста

Сотрудники Госавтоинспекции столицы задержали в Первомайском районе нетрезвого водителя «Яндекс.Такси».

Как отметили в дорожной милиции, авто было остановлено за нарушение Правил дорожного движения.

В ходе разбирательства состояние 37-летнего водителя вызвало у инспекторов ДПС подозрение.

Ему предложили пройти освидетельствование, которое показало 1,56 промилле алкоголя.

«Минчанин был доставлен в вытрезвитель, а автомобиль помещен на стоянку районного управления внутренних дел», — отметили в ГАИ.