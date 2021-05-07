Власти продлили на полгода лицензирование экспорта макулатуры

В Беларуси в очередной раз на полгода введено лицензирование экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 5 мая № 263, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Фото pixabay.com

Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС регенерируемых бумаги или картона будет возможен по разовым лицензиям. Их будет выдавать МАРТ по согласованию с «Беллесбумпромом». Это правило не распространяется на экспорт макулатуры, вывозимой в Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Сербию, Мьянму, Венесуэлу.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и внести предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу 17 мая и действуют в течение шести месяцев.

Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза в Беларуси применяются с мая 2016 года. Их необходимость вызвана невысокой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики из-за дефицита макулатурного сырья.

Как ранее отмечала пресс-служба концерна «Беллесбумпром», в период действия постановлений Совмина о лицензировании экспорта отходов бумаги и картона значительно улучшилось выполнение облисполкомами и Мингорисполкомом государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона, утверждаемого правительством.