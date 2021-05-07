СМИ: почти 70 млн доз вакцины от J & J находятся под сомнением

/ Мир
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Качество примерно 70 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson находится под сомнением. 

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проверяет партии препаратов, большая часть из которых предназначена для применения внутри страны. Отмечается, что речь идет о вакцине, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе (штат Мэриленд).

По данным издания, работники предприятия случайно смешали компоненты двух разных вакцин, из-за чего 15 млн доз не прошли проверку качества, производители были вынуждены их утилизировать, пишет РБК.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 США Город: Балтимор

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