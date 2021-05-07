Атмосферные фронты накрыли страну

/ Общество
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В последний рабочий день недели погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный (в некоторых районах — порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 12 м/с);
  • Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами 12 м/с);
  • Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%, возможна гроза, ветер порывами 12 м/с);
  • Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 12 м/с);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 12 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды

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