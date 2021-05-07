Атмосферные фронты накрыли страну

В последний рабочий день недели погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный (в некоторых районах — порывистый).

Погода в регионах:

Брест +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 12 м/с);

Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами 12 м/с);

Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%, возможна гроза, ветер порывами 12 м/с);

Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 12 м/с);

Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);

Минск +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 12 м/с).