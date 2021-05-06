Эксперты назвали лучшую в мире вакцину от COVID-19

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Препарат американской компании Moderna признан лучшей в мире вакциной от коронавируса. За него проголосовали эксперты Всемирного конгресса вакцин.

 

 

При этом неизвестны параметры, по которым эксперты определяли финалистов и победителя. Из сообщений на сайте конгресса стало известно, что вакцина Pfizer «получила весьма высокую оценку», а российский «Спутник V» и препарат британско-шведской компании AstraZeneca вошли в шорт-лист номинации, сообщает Росбалт.

Напомним, что два месяца назад у вакцины Moderna обнаружили отсроченный побочный эффект — у пациентов после первой прививки стали появляться кожные высыпания и воспаления.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: эксперты лучшая вакцина коронавирус

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