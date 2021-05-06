Мингорисполком не разрешил провести в День Победы в столице шествие «Бессмертный полк»

Мингорисполком не разрешил провести 9 мая в столице отдельное шествие «Бессмертный полк», но предложил принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы.

Фото: moypolk.ru.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на республиканское и международное общественные объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза». Заявку на проведение шествия подавали несколько левопатриотических общественных объединений Беларуси.

Теперь активисты планируют присоединиться к общей церемонии возложения цветов 9 мая, собравшись «с фотографиями участников Великой Отечественной войны, плакатами, транспарантами и флагами, содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны», говорится в сообщении.

Акция «Бессмертный полк» появилась в 2012 году в России, а теперь ежегодно проводится 9 мая в разных странах. Ее главная особенность состоит в том, что люди приходят на шествие с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также с георгиевскими ленточками.

В 2018 году власти Минска сначала не разрешили шествие «Бессмертного полка», но в последний момент все же дали согласие на его проведение. В 2019 году активистам разрешили провести шествие 9 мая по сокращенному маршруту. В прошлом году Мингорисполком также отказал в проведении шествия «Бессмертный полк», сославшись на эпидемию коронавируса COVID-19.

Александр Лукашенко в 2019 году заявил, что «категорически против» проведения в Беларуси акции «Бессмертный полк». По его словам, в стране уже давно проводится похожее шествие под названием «Беларусь помнит». «Почему мы должны бросить свое и схватиться за «Бессмертный полк», если по своей сути и даже по внешней форме они одинаковые? <…> И мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме. Но у нас свое название, вот в чем проблема и почему я так на это реагирую», — подчеркивал Лукашенко.