В Туркмении ветеранов обязали скидываться на подарки к 9 Мая, которые им вручит президент страны

В Туркмении ветераны Великой Отечественной войны сдают деньги на подарки самим себе к 9 Мая. Об этом, как передает Росбалт , говорится в сообщении «Радио Азатлык». По информации СМИ, вручать эти подарки будет сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: FreeImages.com.

Отмечается, что ветеранов войны и тыла не впервые обязывают сдать деньги. Дети и внуки 90-летних пенсионеров также не раз жаловались в администрацию. Но официальных комментариев по этой ситуации они не получили.

Источники СМИ заявляют, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств.

Так, например, в 2020 году лебапские ветераны заплатили по 1000 манатов (21 тыс. 249 рублей), вдобавок им пришлось заниматься оформлением необходимых бумаг по социальному обеспечению. В результате ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия Победы.