В Минске на прививку от коронавируса записались более 100 тысяч человек

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Мингорисполком поручил «тщательно контролировать» списки желающих привиться от коронавируса, чтобы распределять поступающую вакцину по поликлиникам и медсанчастям предприятий пропорционально количеству желающих привиться.

Как сообщила пресс-служба МГИК, такое поручение было дано 6 мая на совещании в Мингорисполкоме.

Было отмечено, что на прививку в столице записались более 100 тысяч человек.

Уже привиты 20,5% работников учреждений образования, 29,7% — социальной сферы, 52% медработников и 92% проживающих в стационарных учреждениях соцобслуживания. Темпы вакцинации работников системы образования увеличат, чтобы обеспечить еженедельный прирост привитых не менее чем на 10% в каждом учреждении.

Также было отмечено, что уровень заболеваемости коронавирусом в столице, по сравнению с предыдущей неделей, снизился. «Но, несмотря на положительную динамику, в городе следует продолжать исполнять профилактические мероприятия, а в предстоящие праздники усилить контроль за их соблюдением, особенно на объектах с массовым пребыванием людей. Также следует проработать меры эпидемиологической безопасности во время предстоящих выпускных и централизованного тестирования», — отметила пресс-служба.

По информации Минздрава, на сегодня в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 299 тысяч человек, более 150 тысяч прошли полный курс вакцинации.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: вакцинация коронавирус COVID-19 Город: Минск

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