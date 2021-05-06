В Минске молодую мать оштрафовали на 50 базовых за исполнение песни в подземном переходе

Суд Центрального района Минска 6 мая оштрафовал минчанку Юлию Шабанову на 50 базовых величин (1.450 рублей) за «пикетирование песней», сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Юлия Шабанова. Фото: bobr.by.

Шабанову задержали 22 апреля в подземном переходе на улице Ленина вместе с еще двумя музыкантами — Елизаветой Пакетовой и Алексеем Журавлевичем. Их отвезли в Центральное РУВД и составили протоколы по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Музыкантов обвинили в «несанкционированном пикетировании через пение песни «Стены рухнут».

23 апреля суд Центрального района Минска арестовал Пакетову на 11 суток, Журавлевича — на 25 суток. Шабанову отпустили из РУВД, поскольку у нее несовершеннолетние дети.

По словам Шабановой, у их группы есть официальное разрешение на выступления в переходе, поэтому ее удивила причина задержания, так как женщина не знает, где найти список запрещенных песен.