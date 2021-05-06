МИД Беларуси — «Большой семерке»: мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в стране

Беларусь сама будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить, заявил 6 мая пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя упоминание Беларуси в коммюнике по итогам состоявшейся накануне в Лондоне встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7).

Анатолий Глаз. Фото: МИД Беларуси.

В документе, в частности, говорится: «Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Мы призываем режим выполнить рекомендации, разработанные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить всех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающимся репрессиям в отношении прав человека и фундаментальных свобод».

Главы МИД стран «Большой семерки» осудили продолжающиеся в Беларуси репрессии и призвали «режим вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая настоящих лидеров оппозиции и гражданского общества, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге в качестве средства разрешения политического кризиса», а также провести новые, свободные и справедливые, выборы под международным наблюдением.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь МИД Беларуси сказал: «Как раз сегодня на глаза попалась статья из The Gurdian, в которой анализируются данные международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале—апреле по заказу НКО «Альянс демократий», у руководства которой стоит ни много ни мало бывший генеральный секретарь НАТО А. Фог Расмуссен. В исследовании приняли участие 50 тысяч человек в 53 странах. Так вот, почти половина респондентов во всех этих 53 государствах обеспокоена тем, что США угрожают демократии в их стране. И один из выводов, который делает газета, состоит в том, что «ни США, ни Группа семи (G7) в целом не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии». Было бы очень хорошо, если бы эта простая истина дошла и до самих участников Группы семи».

Что касается упоминания Беларуси в коммюнике, то это — «стандартный набор заезженных клише», заявил Глаз.

«Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов, — сказал пресс-секретарь. — В риторике понятно откуда появились теперь еще и некие «настоящие лидеры оппозиции». Назначить «настоящую власть» уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию».

«И насчет прямого давления относительно проведения в нашей стране электоральных кампаний, — продолжил Глаз. — В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне. В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину».

Стоит отметить, что БДИПЧ ОБСЕ не смогло направить миссию в Беларусь для наблюдения за ходом президентской избирательной кампании в 2020 году из-за того, что белорусская сторона слишком поздно направила соответствующее приглашение. По этой же причине не приехали наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.