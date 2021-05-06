Лукашенко: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным

Александр Лукашенко предлагает повысить статус госслужащих в Беларуси, но считает, что требования к ним должны быть соответствующие.

Об этом он заявил 6 мая на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

В госаппарат, сказал он, необходимо привлечь не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи, а «действительно государственных людей». «Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность — служить стране и белорусскому народу», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он заявил, что «на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе старой системы или реформировании государственной службы, основная задача — придать импульс ее развитию».

«Особое значение приобретает морально-этический облик госслужащего, его поведение на работе и в быту», — считает он. Обеспечение «высокого статуса и престижности профессии невозможно без закрепления социально-правовых гарантий», добавил Лукашенко, однако эти гарантии должны «строго соотноситься с обязанностями и ответственностью».

«И здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит растопырил пальцы. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения», — подчеркнул Лукашенко.

17 декабря 2020 года Палата представителей приняла в первом чтении проект нового закона «О государственной службе». По словам Лукашенко, до рассмотрения во втором чтении предлагалось «обсудить еще раз ключевые положения этого документа вместе с подготовленными в его развитие проектами указов». В связи с этим на совещании он поинтересовался, насколько новый закон будет отвечать текущим и перспективным требованиям государства и общества, какие предусмотрены подходы для достижения баланса дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа государственной службы. «Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя», — заявил он.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко в свою очередь сообщил, что рабочая группа по разработке новой редакции закона о госслужбе была создана три года назад, и в последующем неоднократно проходили обсуждения поправок и разработанных в их развитие проектов указов. «Законодательные новеллы направлены на повышение эффективности деятельности государственных органов, престижа государственной службы и, что немаловажно, качества подбора государственных служащих», — подчеркнул Сергеенко.