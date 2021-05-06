Первый блок БелАЭС вновь включили в сеть и в течение 15 суток будут опробовать оборудование

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Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть 6 мая в 14:48, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Блок был выключен с 7 апреля — 29 дней на нем проводили «регламентные работы, предусмотренные этапом опытно-промышленной эксплуатации».

«Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток. Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока», — отметили в министерстве.

Ранее в этом году, как сообщает БелаПАН, в отключенном состоянии блок находился 25—31 марта «для проведения испытаний и регламентных работ», 10—14 марта — для «исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня», 20 февраля — 8 марта — для «проведения регламентных работ», 16—21 января — в результате срабатывания системы защиты генератора.

В прошлом году блок был отключен 8—19 ноября ввиду выявленной необходимости заменить отдельное электротехническое измерительное оборудование, 3—21 декабря — для тестирования систем и оборудования перед переходом к этапу опытно-промышленной эксплуатации.

30 апреля состоялись общественные слушания перед выдачей лицензии МЧС на промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. До выдачи лицензии объект должна оценить приемочная комиссия.

 

 

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Александр Лукашенко Город: Островец

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