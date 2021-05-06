Первый блок БелАЭС вновь включили в сеть и в течение 15 суток будут опробовать оборудование
Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть 6 мая в 14:48,
Блок был выключен с 7 апреля — 29 дней на нем проводили «регламентные работы, предусмотренные этапом опытно-промышленной эксплуатации».
«Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток. Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока», — отметили в министерстве.
Ранее в этом году, как сообщает
В прошлом году блок был отключен 8—19 ноября ввиду выявленной необходимости заменить отдельное электротехническое измерительное оборудование, 3—21 декабря — для тестирования систем и оборудования перед переходом к этапу опытно-промышленной эксплуатации.
30 апреля состоялись