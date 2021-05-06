Жительницу Пружан осудили на полтора года ограничения свободы за репост публикации об участковом

Суд Пружанского района (Бресткая область) приговорил местную жительницу Людмилу Царану к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за репост публикации об участковом милиционере, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Кроме того, она должна выплатить 1000 рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.

Дело рассмотрел судья Игорь Житко. Гособвинение представила помощник прокурора Вероника Манец. Потерпевший — участковый милиционер Сергей Уроднич.

Людмилу Царану судили по ст. 188 Уголовного кодекса (клевета). Согласно обвинению, женщина для распространения заведомо ложных и порочащих участкового инспектора сведений 9 декабря 2020 года с помощью мобильного телефона скопировала и разместила в телеграм-группе «Пружаны/Пружана» фотографию и информацию об Уродниче. В публикации, взятой из не установленного следствием телеграм-канала, были персональные данные милиционера и информация, что он «лжесвидетельствует в судах и фабрикует протоколы». По версии следствия, эти сведения не соответствуют действительности, существенно умаляют честь и достоинство личности, дискредитируют потерпевшего в глазах общественности.

Вину Царану не признала, в суде отказалась от дачи показаний. На допросе у следователя она пояснила, что в «Телеграме» увидела фотографию своего участкового в форме и сделала репост в канал «Пружаны/Пружана», но не воспринимала информацию как лжесвидетельствование в отношении Уроднича, поделилась публикацией без всякой цели.

Потерпевший Уроднич сообщил, что был знаком с Царану исключительно по работе, конфликтов или неприязненных отношений между ними не было.

Уроднич подчеркнул, что составил семь протоколов об административных правонарушениях по ст. 23.34 КоАП (после внесения поправок в КоАП номер статьи изменился на 24.23 — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По всем протоколам в ходе судебных разбирательств были приняты решения, при этом судом не было установлено, что он эти дела сфабриковал. В скольких судебных заседаниях выступал свидетелем — не помнит. В отношении обвиняемой такого протокола потерпевший не составлял и в суд не направлял.

Размещенную информацию считает «унизительной, негативно оценочной, презрительной» для него. Его страдания заключались в том, что с ним перестали общаться некоторые знакомые, появились разногласия с супругой, которая стала склонять его к уходу из милиции. Компенсацию планирует отправить на «помощь детям».

На вопрос судьи, извинилась ли обвиняемая перед потерпевшим, Уроднич ответил: «Ни разу». При этом в записи, прослушанной в ходе судебного заседания, было слышно, как Людмила Царану попросила у него прощения в РУВД, на что участковый инспектор ответил: «Извинения приняты».