Закон о недопущении реабилитации нацизма признали соответствующим Конституции

Конституционный суд Беларуси признал закон «О недопущении реабилитации нацизма» соответствующим Конституции. Это решение опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

«На основании изложенного Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции», — отмечается в документе.

В документе речь идет также о ряде международно-правовых актов, в которых отмечается необходимость принятия надлежащих мер, в том числе законодательных, направленных на противодействие нацизму, который относится к числу наиболее опасных форм проявления экстремистской деятельности.

Соответствующими Конституции признаны также законы:

— «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»;

— «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь»;

— «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны».