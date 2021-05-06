В Беларуси зарегистрировано 1219 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1219 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1319 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

5 мая было зарегистрировано 1138 заболевших, днем ранее — 697. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 364 951, умерло 2602 пациента с коронавирусом, выздоровело — 355 531.

За минувшие сутки было выполнено 18 740 тестов на коронавирус (днем ранее 17 507). С начала эпидемии сделано 5 939 162 теста.

По информации Минздрава, на сегодня в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 299 тысяч человек, более 150 тысяч прошли полный курс вакцинации.