Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Украина 5 мая возобновила импорт электрической энергии из Беларуси, несмотря на ряд запретов, сообщила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

Политик напомнила , что «прошло почти три недели с тех пор, как Верховная рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — ред.) полномочия запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок».

По данным Буймистер, платеж за импорт электроэнергии за среду составит более 35 тыс. долларов. С начала года за импорт из России и Беларуси Украина заплатила около 34 млн долларов.

Депутат напомнила про утвержденный местным Минэнерго прогнозный баланс и то, что десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ вынужденно находятся в резерве.