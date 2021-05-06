Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Украина 5 мая возобновила импорт электрической энергии из Беларуси, несмотря на ряд запретов, сообщила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
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По данным Буймистер, платеж за импорт электроэнергии за среду составит более 35 тыс. долларов. С начала года за импорт из России и Беларуси Украина заплатила около 34 млн долларов.
Депутат напомнила про утвержденный местным Минэнерго прогнозный баланс и то, что десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ вынужденно находятся в резерве.
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