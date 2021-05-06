Тихановская выступит на слушаниях в Конгрессе США

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 6 мая примет участие в слушаниях Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Как сообщает пресс-служба Тихановской, в своем выступлении, которое состоится в онлайн-формате, она расскажет о «нарушениях прав человека и репрессиях, формах мирного протеста белорусов, о важности внутреннего и внешнего давления на режим», передает БелаПАН .

Также Тихановская поднимет вопрос поддержки переговоров в Беларуси при медиации ОБСЕ, после которых должны состоять новые президентские выборы в этом году.

«Такие слушания — лучший способ для Конгресса США подчеркнуть важность какого-либо вопроса, — отмечается в сообщении. — Американские политики, локальные и международные СМИ уделяют пристальное внимание слушаниям в Конгрессе, поэтому выступление Светланы Тихановской — хороший способ еще раз напомнить США и всему миру о массовых и системных нарушениях прав человека режимом в Беларуси. Комиссия Тома Лантоса Конгресса США занимается вопросами нарушения прав человека во всем мире».

В марте Тихановская уже принимала участие в онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Тогда она заявила, что изменение Конституции в Беларуси необходимо осуществлять параллельно с проведением новых президентских выборов или сразу после них.

«Режим говорит об изменении Конституции, референдуме. Мы же говорим о новых выборах, переговорах между гражданским обществом и режимом, — сказала Тихановская. — Изменение Конституции действительно необходимо, но это не вопрос сегодняшнего дня. Сейчас задача — разрешить политический и гуманитарный кризис в Беларуси. Поправки в Конституцию должны приниматься одновременно с новыми президентскими выборами или сразу после них. Мы должны расставить приоритеты».