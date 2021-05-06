Госсекретарь США Энтони Блинкен въехал в Киев в сопровождении 30 авто кортежа

Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена из около 30 автомобилей въехал в Киев, сообщает издание «Страна».

Согласно имеющимся данным, самолет главы американского Госдепа приземлился в Борисполе около полуночи. Встречать Блинкена отправился кортеж, состоящий из около 30 автомобилей. В колонне, в том числе, присутствовали авто с дипломатическим номерами посольства США.

На пути кортежа автомобили полиции перекрывали все полосы, чтобы его нельзя было обогнать. На каждой заправке вдоль трассы дежурили полицейские.

О своем прибытии в Украину заявил и сам Блинкен. «Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — написал госсекретарь США в Twitter.