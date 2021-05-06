Закрыты пляжи и парки. Власти Египта ввели жесткий локдаун

/ Мир
Просмотров: 431

В Египте из-за распространения коронавируса власти были вынуждены вновь ввести жесткий локдаун в стране, информирует местный Минздрав.

Локдаун вводится на две недели с 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны. Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

Египетские власти уже оштрафовали 1,7 млн человек на 3 доллара за несоблюдение масочного режима.

Ранее об ужесточении локдауна заявила Турция.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Египет локдаун коронавирус COVID-19 отдых в Египте

Другие материалы на эту тему:

ЕС и США помогают Беларуси бороться с ковидом, а Лукашенко назвал их мерзавцами

ЕС и США помогают Беларуси бороться с ковидом, а Лукашенко назвал их мерзавцами

ВОЗ привезла в Беларусь оборудование для пациентов с COVID-19 и экспресс-тесты

ВОЗ привезла в Беларусь оборудование для пациентов с COVID-19 и экспресс-тесты

Newsweek: в Индии каждый час от COVID-19 умирает 117 человек

Newsweek: в Индии каждый час от COVID-19 умирает 117 человек

Коронавирусом могли переболеть почти 22% городского населения Беларуси

Коронавирусом могли переболеть почти 22% городского населения Беларуси