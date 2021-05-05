Проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение

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О планах вынесения проекта новой Конституции на всенародное обсуждение в эфире телеканала ОНТ рассказала член Конституционной комиссии Екатерина Речиц.

Фото: ОНТ

«Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан, будет выноситься на всенародное обсуждение», — заявила член комиссии, аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

По ее словам, у граждан «будет возможность определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его».

«Звучали самые разные предложения: от того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру до того, чтобы наоборот, усилить роль президента. Никаких окончательных предложений не сформулировано, этот вопрос еще в проработке. Мое личное мнение в том, что белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти», — отметила Екатерина Речиц.

Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
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Тэги: изменения в Конституцию Персона: Екатерина Речиц

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