Проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение
О планах вынесения проекта новой Конституции на всенародное обсуждение в эфире телеканала ОНТ рассказала член Конституционной комиссии Екатерина Речиц.
«Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан, будет выноситься на всенародное обсуждение», —
По ее словам, у граждан «будет возможность определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его».
«Звучали самые разные предложения: от того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру до того, чтобы наоборот, усилить роль президента. Никаких окончательных предложений не сформулировано, этот вопрос еще в проработке. Мое личное мнение в том, что белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти», — отметила Екатерина Речиц.
Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.