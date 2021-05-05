МВД сообщило о спецоперации по задержанию 11 протестующих из Мозыря

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Пресс-служба МВД сообщила о спецоперации по задержанию 11 человек, которую провели 4 мая с участием СОБРа и ОМОНа. Ведомство заявляет, что задержанные принимали участие в беспорядках в Мозыре 11 августа 2020 года.

Фото: МВД

По информации МВД, задержанные распыляли в правоохранителей газовые баллончики и бросали в них камни, в результате чего пострадал один человек и были повреждены служебные авто.

В видео показаны кадры с чьего-то телефона: на них молодой человек едет в легковом авто с вывешенным за окном бело-красно-белым флагом. В видео также продемонстрирован камень и разбитое лобовое стекло автобуса.

Возраст десяти задержанных — от 17 до 27 лет, их в МВД называют участниками «местной околофутбольной группировки праворадикальной направленности». Еще одному задержанному 54 года.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: МВД СОБР беспорядки протест Город: Мозырь

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