Барановичское издание Intex-press оштрафовали за публикацию интервью с Тихановской

ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», выпускающее газету Intex-press (Барановичи), оштрафовано на 4350 рублей (150 базовых величин) по ч. 4 ст. 23.5 Кодекса об административных правонарушениях (распространение СМИ запрещенной информации). Решение принял 5 мая экономический суд Брестской области, сообщает сайт издания.

Поводом для административного процесса стало интервью с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, опубликованное в номере газеты за 14 апреля.

26 апреля судья Николай Кмита на заседании суда Барановичского района и Барановичей признал директора издательского дома «Интекс-пресс» Владимира Янукевича как владельца сайта Intex-press.by виновным по ч. 5 ст. 23.5 КоАП (распространение запрещенной информации владельцем интернет-ресурса) и оштрафовал на 580 рублей (20 б.в.) — за то же интервью с Тихановской.

29 апреля Генеральная прокуратура сообщила, что опубликованная в Intex-press статья, размещенный на сайте газеты текст интервью с Тихановской и его видеозапись признаны судом экстремистскими материалами. В тот же день редакция сняла интервью с сайта и удалила видеозапись на своем youtube-канале. В Белорусской ассоциации журналистов обратили внимание на отсутствие информации о дате заседания суда, признавшего материалы экстремистскими, и экспертизе.

28 апреля госпредприятие «Белпочта» уведомила редакцию, что издание не будет включено в подписной каталог на вторую половину 2021 года. Торговые сети также отказываются продавать газету.

4 мая редакция Intex-press получила письмо директора Брестского филиала «Белсоюзпечати» Татьяны Зиневич, в котором говорится, что с 5 мая предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке».

Кроме того, 4 мая редакция получила по электронной почте предупреждение от Министерства информации. В связи с тем, что интервью с Тихановской признано судом экстремистским, Мининформ "предупреждает юридическое лицо, на которое возложены функции редакции газеты Intex-press, ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», о недопустимости нарушения требований статьи 38 Закона о СМИ» и сообщает, что «допущенные нарушения необходимо устранить» и уведомить об этом министерство до 14 мая.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Народного антикризисного управления бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием стало обвинение названных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

После прошлогодних президентских выборов давление властей на независимую региональную прессу усилилось. В частности, «Брестская газета» аннулировала подписку на 2021 год после отказа типографии печатать издание. «Газета Слонімская» приостановила выход в конце прошлого года. Руководителей изданий вызывали в правоохранительные органы в связи с публикацией той или иной информации.

В 2020 году по экономическим причинам закрылись газеты «Борисовские новости» и «Вольнае Глыбокае». Не могут печататься негосударственные издания «Народная Воля», «Свободные новости плюс», «БелГазета». «Комсомольская правда» печатается под Москвой и распространяется в некоторых торговых сетях, количество выходов сокращено до двух в неделю. Только по подписке имеет возможность распространяться еженедельник «Новы Час».