«Опель» и «Киа» сбили двух детей в Витебской области
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В Витебской области 5 мая иномарки сбили двух детей, сообщает ГАИ региона.
Первое ДТП произошло утром в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. 21-летняя местная жительница на Opel Vectra сбила 13-летнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
Вторая авария случилась около 11 часов дня в Витебске — на перекрестке улиц Терешковой и Софьи Панковой. 55-летний водитель Kia Sorento сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Обоих детей госпитализировали.
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