В Гомеле вынесли приговор директору местного филиала «Белгазпромбанка»

В Гомеле вынесли приговор директору гомельского филиала «Белгазпромбанка» Валерию Николаенко, а также предпринимателю Вадиму Казакевичу.

Николаенко суд Центрального района Гомеля приговорил к пяти годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8700 рублей). Казакевичу дали штраф в размере 1 тысяча базовых величин (29 000 рублей), передает TUT.by .

Директора гомельского филиала «Белгазпромбанка» 58-летнего Валерия Николаенко задержали в июне прошлого года за получение от своих же друзей взятки — ноутбука от 44-летнего предпринимателя Вадима Казакевича и денег от другого гомельского бизнесмена Валерия Романенко. В 2020 году он написал явку с повинной и признался, что в разное время передал другу-банкиру около трех тысяч долларов за «благоприятное решение вопроса», входящего в компетенцию Николаенко. Романенко проходит по делу свидетелем.

Оба обвиняемых признали вину полностью.

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Казакевич в своих показаниях пояснил, что сумма, затраченная на подарок другу, была для него незначительной, поэтому он и не требовал за него денег. Также он отметил, что не сильно при этом рассчитывал на особое отношение со стороны друга-банкира, поскольку не знал о том, что все одобрения кредитов происходят в Гомельском филиале, которым руководил Николаенко. Думал, мол, что все решения — за головным офисом.

Романенко отметил в суде, что считал переданные Николаенко деньги не взяткой, а дружеской помощью.

Задержания в «Белгазпромбанке» начались 11 июня. На тот момент глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров «Белгазпромбанка» из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые работали в различных коммерческих структурах. Сейчас в суде идет рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров банка.