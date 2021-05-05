Дело Дедка направили в прокуратуру, его обвиняют по трем статьям УК

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Дело блогера, журналиста и активиста анархистского движения Николая Дедка направлено в прокуратуру, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса — 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) и 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), БелаПАН.

Николая Дедка задержали 12 ноября 2020 года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД в поселке Сосновый Осиповичского района (Могилевская область). Впоследствии его отец Александр Дедок заявил, что при задержании сын был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Заявление о пытках было передано в Следственный комитет.

24 ноября стало известно, что Дедку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. В тот же день белорусские правозащитники признали его политическим заключенным.

В конце марта этого года пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в отношении Дедка возбуждены уголовные дела по ряду статей помимо вышеупомянутой.

Так, было заявлено, что активист на протяжении нескольких лет администрировал телеграм-канал «Мiкоlа», где публиковались «призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих». В связи с этим было возбуждено дело по ч. 3 ст. 361 УК.

Кроме того, в СК сообщили, что во время обыска при задержании Дедка были обнаружены и изъяты «предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ». На основании этого в отношении активиста возбудили дело по ч. 1 ст. 295-3 УК.

Дедок прежде уже признавался политзаключенным. В сентябре 2010 года его взяли под стражу, а в мае 2011-го — приговорили к четырем с половиной годам заключения по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство). В вину анархисту вменялся ряд нападений на здания и поджоги, проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства России и здания изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

В ноябре 2014 года в отношении Дедка возбудили еще одно уголовное дело — по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), продлив заключение на год.
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Тэги: ГУБОПиК политзаключенные Персона: Николай Дедок

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