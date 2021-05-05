Лукашенко встретился с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном

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Александр Лукашенко проводит встречу с председателем Партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, передает «Пул первого».

Встреча проходит за городом.

На выборах в 2020 году пророссийский Додон проиграл Майе Санду, представительнице проевропейской оппозиции, — и признал свое поражение.

В 2020 году товарооборот Беларуси и Молдовы составил 204,1 млн долларов, сократившись на фоне пандемии на 9,4% по сравнению с 2019 годом. Сальдо положительное — 61,1 млн долларов.
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Тэги: Беларусь-Молдова Персона: Игорь Додон

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