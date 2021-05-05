Оргкомитет партии «Союз» не будет оспаривать отказ в регистрации

Организационный комитет политической партии «Союз» не будет оспаривать отказ Министерства юстиции в государственной регистрации, говорится в заявлении оргкомитета, текст которого поступил в БелаПАН .

Фото со страницы гражданской инициативы «Союз» в соцсети

«В силу политической зрелости и понимания сути вопроса мы примем к сведению данное решение и не будем оспаривать формальные доводы отказа, — говорится в документе. — Оставаясь активным участником белорусского политического поля и сторонником дееспособной многопартийной системы, партия «Союз» проведет дополнительную сверку списочного состава учредителей и инициирует повторный учредительный съезд, который внесет окончательную ясность в означенном вопросе».

Кроме этого оргкомитет отметил, что принятое Минюстом решение «не может быть воспринято иначе как не отвечающее определенному VI Всебелорусским народным собранием курсу на глубокое обновление политической системы Республики Беларусь, неотъемлемой частью которого выступает развитие партийного строительства».

Представители политической структуры намерены продолжить «консолидацию сторонников белорусско-российской интеграции, демократических преобразований и развитой системы социальных гарантий». В заявлении говорится, что оргкомитет будет готовиться к участию в предстоящих местных выборах.

3 мая Минюст сообщил об отказе в регистрации «Союза» вследствие того, что «учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ».

В тот же день Сергей Лущ, избранный на учредительном съезде председателем «Союза», сообщил БелаПАН, что создаваемая структура будет готовиться к местным выборам — или в качестве общественно-политического движения, или в качестве партии.