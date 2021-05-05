За сутки в Беларуси заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,6 раза

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.138 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 617 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

4 мая было зарегистрировано 697 заболевших, днем ранее — 834. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 363.732, умерло 2.592 пациента с коронавирусом, выздоровело — 354.212.

За минувшие сутки было выполнено 17.507 тестов на коронавирус, что вдвое больше, чем днем ранее — 7.642. Всего с начала эпидемии сделано 5.920.422 теста.

По информации Минздрава, на сегодня в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 296 тысяч человек, более 137 тысяч прошли полный курс вакцинации. В организациях здравоохранения на получение вакцины от коронавируса записаны более 400 тысяч человек.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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