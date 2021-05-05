В четверг будет штормить — из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику в четверг, 6 мая.

По прогнозам синоптиков, завтра во многих районах ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут составлять 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение. 

Ранее сообщалось, что в Могилеве с одного из домов ветер сорвал практически весь утептилитель фасада

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Тэги: прогноз погоды сильный ветер

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