Минчанку за убийство мужа на глазах у детей приговорили к 10 годам колонии

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К десяти годам колонии приговорена жительница Октябрьского района столицы.

Как выяснилось в ходе расследования, «обвиняемая и ее супруг 31 декабря 2020 года в разных компаниях «отмечали» наступающий Новый год, при этом употребляли спиртные напитки».

Между ними возникла ссора из-за пиццы, которая из словесной перепалки переросла в «потасовку и оскорбления на глазах у троих несовершеннолетних детей», сообщили в прокуратуре.

Итогом семейных разборок стал удар ножом женщины в грудь мужа. Полученное ранение оказалось смертельным.

Минчанка уверяла следователей, что схватилась за нож «из-за опасений за себя и жизнь троих детей».

Но, как поясняет прокуратура, свидетели показали, что «воспитанием детей в большей мере занимался именно их отец, который какой-либо опасности для семьи не представлял». 

В настоящее время дети находятся под опекой родственников погибшего мужчины.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 

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Тэги: убийство поножовщина Город: Минск

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