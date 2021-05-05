В Гомеле после гибели ребенка в ДТП возбудили уголовное дело

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Трагедия произошла вечером 4 мая в Гомеле на перекрестке улиц Советская и Крестьянская.

Как сообщалось ранее, водитель «Ситроена» на красный свет выехал на пересечение улиц, где столкнулся с «Ниссаном».

От удара «француза» выбросило на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света.

«От полученных телесных повреждений шестилетняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Бабушка и малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой», — отметили в СК.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство в отношении 19-летнего водителя по ч. 2 ст. 317 УК. Он взят под стражу. Молодой человек получил права менее года назад.

Отметим, что санкциями данной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

 

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Тэги: ДТП погиб ребенок Город: Гомель

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