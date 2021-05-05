Белорусское морское пароходство может заняться логистикой для БМЗ

Белорусское морское пароходство готово перевозить продукцию Белорусского металлургического завода в Европу.

Фото пароходства

В ходе переговоров главы Минтранса Алексея Авраменко и гендиректора БМЗ Дмитрия Корчикова рассматривалась возможность доставки водным транспортом металлургической продукции в Европу.

В качестве пробы сотрудничества будут организованы экспериментальные рейсы через порты Одессы (Украина) и Смедерева (Сербия) с погрузкой в Мозыре.

ОАО «Белорусское морское пароходство» занимается доставкой экспортно-импортных и транзитных грузов стран дальнего и ближнего зарубежья судами класса «река-море» в Беларусь и из Беларуси.

По данным БМЗ, за январь—февраль 2021 года предприятие экспортировало в страны Европейского союза более 9 тыс. тонн горячекатаных бесшовных труб, что составляет 210% к аналогичному периоду предыдущего года. В январе—феврале БМЗ реализовал горячекатаные бесшовные трубы в 10 стран ЕС. Лидером потребления является Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта данной продукции.