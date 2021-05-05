В Беларуси за январь—апрель техосмотр прошло больше транспорта, чем за весь 2020-й

В апреле 2021 года выдано 213,6 тыс. разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, что примерно в 3,5 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, сообщает «Белтехосмотр».

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Физическим лицам в апреле выдано 191,3 тыс. таких разрешений (89,5% от общего количества). Всего за январь—апрель выдано 835,2 тыс. разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, что на 15% больше, чем за весь прошлый год.

Следует отметить, что в 2014—2020 годах количество транспортных средств, которые проходили техосмотр, постоянно сокращалось. Связано это с тем, что прохождение техосмотра было увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора (госпошлины за допуск к участию в дорожном движении), поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Механизм уплаты данного сбора вызывал постоянную критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем около 200 рублей) не учитывал длительность эксплуатации транспортного средства.

По этой причине власти рассматривали альтернативные варианты взимания дорожного сбора с граждан для вовлечения их в финансирование дорожной инфраструктуры.

В 2021 году путем внесения изменений в Налоговый кодекс власти отвязали техосмотр от обязанности уплачивать дорожный сбор.

С текущего года вместо госпошлины за допуск к участию в дорожном движении владельцы транспортных средств уплачивают транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Размер налога зависит от массы транспортного средства и периода владения им.

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