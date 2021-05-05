Мининформ вынес предупреждение газете Intex-press

Продолжается давление на барановичское независимое издание Intex-press после публикации интервью с экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года, белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отмечается, что 4 мая редакция Intex-press получила по электронной почте предупреждение от Министерства информации. В документе говорится: в связи с тем, что интервью с Тихановской, опубликованное в газете 14 апреля, признано судом экстремистским, Мининформ «предупреждает юридическое лицо, на которое возложены функции редакции газеты Intex-press, ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», о недопустимости нарушения требований статьи 38 «Закона о СМИ» и сообщает, что «допущенные нарушения необходимо устранить» и уведомить об этом министерство до 14 мая.

Редакция сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с youtube-канала 29 апреля, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем интервью экстремистским . В БАЖ подчеркнули, что неизвестно, когда был этот суд, была ли проведена экспертиза и кем. «Права на защиту в этом гражданском деле редакцию фактически лишили», — констатировали в организации.

Кроме того, 4 мая редакция Intex-press получила письмо директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать» Татьяны Зиневич. В нем говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». В редакции БАЖ сообщили, что будут обжаловать решение Брестского филиала «Белсоюзпечати».

Как сообщалось, другой государственный монополист, РУП «Белпочта», 28 апреля уведомил редакцию о том, что издание не будет включено в подписной каталог на второе полугодие 2021 года. Торговые сети также отказываются продавать газету.

5 мая в отношении Владимира Янукевича, директора ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», в Брестском областном экономическом суде будет рассмотрено уже второе административное дело за интервью с Тихановской.

Административное дело возбуждено по ч. 4 ст. 23.5 КоАП (распространение СМИ запрещенной информации). Статья предусматривает наказание юридического лица штрафом до 200 базовых величин.

26 апреля суд Барановичского района и Барановичей (судья Николай Кмита) признал Владимира Янукевича как владельца интернет-ресурса Intex-press.by виновным в распространении информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами, и назначил максимальное наказание — штраф в 20 базовых величин (580 рублей).

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Народного антикризисного управления бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием стало обвинение названных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

После прошлогодних президентских выборов давление властей на независимую региональную прессу усилилось. Так, «Брестская газета» аннулировала подписку на 2021 год после отказа типографии печатать издание. «Газета Слонімская» приостановила выход в конце прошлого года. Руководителей изданий вызывали в правоохранительные органы в связи с публикацией той или иной информации.

В 2020 году по экономическим причинам закрылись газеты «Борисовские новости» и «Вольнае Глыбокае». Не могут печататься негосударственные издания «Народная Воля», «Свободные новости плюс», «БелГазета». «Комсомольская правда» в Белоруссии» печатается под Москвой и распространяется в некоторых торговых сетях, количество выходов сокращено до двух в неделю. Только по подписке имеет возможность распространяться еженедельник «Новы Час».

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