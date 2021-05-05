COVID-19. Более 400 тысяч белорусов стоят в очереди за вакциной

На начало мая в организациях здравоохранения Беларуси на получение вакцины от коронавируса записаны более 400 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, ссылаясь на данные Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, «количество желающих защититься с помощью вакцинации в настоящее время большое. Для достижения цели хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами, но у всех стран свои возможности».

По словам замглавврача РЦГЭиОЗ Ирины Глинской, в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 296 тысяч человек, более 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Минздрав подготовил информационную кампанию о вакцинации от коронавируса. Так, социальные ролики, которые будут транслироваться по телевидению, нацелены как на осознанное формирование индивидуального иммунитета, так и на создание коллективного.

«Основной посыл всей кампании: защищая себя, вы делаете личный вклад, чтобы остановить пандемию коронавируса», — сказала Глинская.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в апреле—мае в Беларуси планируется привить около миллиона человек, а к осеннему сезону — охватить вакцинацией против коронавируса около четырех миллионов человек.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 697 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 362 594.\

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