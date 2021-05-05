На Гомельщине будут брать деньги при выезде за границу

Гомельская область вводит местный сбор при выезде транспортного средства за пределы страны. Это предусмотрено решением Гомельского облсовета депутатов № 245 от 29 марта, опубликованным 5 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Местный сбор будет действовать с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года и взиматься за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров. Сбор составит одну базовую величину (на сегодня 29 рублей).

От его уплаты освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;

граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи и (или) близким родственникам, проживающим в Украине;

белорусы, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие для посещения мест захоронения членов семьи и (или) близких родственников;

лица, выезжающие после похорон членов семьи и близких родственников; граждане Беларуси и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в стране, выезжающие для получения медицинских услуг, а также выезжающие после лечения в санаторно-курортных организациях Беларуси и (или) получения медицинских услуг.

Кроме того, на освобождение от местного сбора имеют право:

белорусы и иностранцы, отправляющиеся в служебную командировку, а также возвращающиеся из командировки из Беларуси;

члены официальных делегаций, представители иностранных организаций, прибывшие в Беларусь по приглашению (официальному письму).

Практически все эти категории граждан должны иметь при себе подтверждающие документы.

Кроме того, сбор не будет взиматься при движении по автодороге Славутич — Чернобыльская АЭС с транзитных транспортных средств, следующих по ней в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги.

Ранее аналогичное решение было принято в Гродненской области, отмечает БелаПАН .