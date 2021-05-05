Задержан лидский журналист Андрей Фролов
В Лиде вечером 4 мая был задержан журналист Андрей Фролов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Обстоятельства задержания пока неизвестны. Известно лишь, что журналиста обвиняют в неповиновении милиции.
Ночь Фролов провел в изоляторе временного содержания, сегодня в Лиде должен пройти суд, добавили в БАЖ.
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