Задержан лидский журналист Андрей Фролов

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В Лиде вечером 4 мая был задержан журналист Андрей Фролов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Обстоятельства задержания пока неизвестны. Известно лишь, что журналиста обвиняют в неповиновении милиции.

Ночь Фролов провел в изоляторе временного содержания, сегодня в Лиде должен пройти суд, добавили в БАЖ.

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Тэги: задержания журналистов Персона: Андрей Фролов Город: Лида

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