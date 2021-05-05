Фотофакт. В Могилеве сильный ветер сорвал с многоэтажки утеплитель фасада
Пользователи сети продолжают выкладывать в соцсетях свидетельства последствий
Так, в частности, опубликовано фото из Могилева, где, как отмечает автор, «из-за сильного ветра, на одном из домов сорвало утеплитель фасада».
Это сообщение прокомментировали участники паблика. Вот некоторые из мнений:
— Значит так и делали;
— На сколько я вижу, тут не ветер виноват, а не соблюдение технологии строительства;
— Дзюбеля пропили, утеплитель улетел! У меня всё!
— В Москве белорусские фасадчики славятся качеством, а у себя нанимают таких жестоких мастеров, чтоб сэкономить;
— Так таму i наймаюць, бо спецыялiсты з’ехалi: хто на захад, хто на усход, а хто i на поунач…
— Такой лист со слоем штукатурки при полёте мог легко убить человека!!!
— Ну хорошо что кладка осталась!!!
— Просто всё держалась… на Добром слове;
— К — качество;
— Строители от бога;
— Страшно подумать как сейчас дома новые строят, если фасад рассыпается;
— Всё о’кей, скоро лето!!!