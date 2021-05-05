Более 172 тонн «санкционки» из Беларуси не пустили на российскую территорию
Крупнейшую партию санкционной продукции задержали брянские таможенники на границе РФ и Беларуси.
Как сообщили в ФТС, в восьми фурах было выявлено более 172 тонн яблок, груш и помело. При проверке водители не смогли предоставить все необходимые для перевозки документы.
«Этикетки на ящиках указывали на происхождение фруктов из стран, включенных в санкционный список. Сотрудниками Брянской таможни возбуждено семь дел об административных правонарушениях», — сообщили в ФТС, добавив, что фура с помело, произведенным в КНР, передано Россельхознадзору для дальнейшей проверки.
Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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