«Белпочта» сообщила, кто получит пенсии досрочно

Выплата пенсий и пособий за 9 мая в почтовых отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей начнется с 6 мая.

Фото belpost.by

В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областей — с 7 мая.

В Гомеля и Гродно — 8 мая.

Выплата пенсий и пособий за 11 мая в Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей начнется с 8 мая.

В Витебске, Гомеле и Гродно — 10 мая.

В «Белпочте» отметили, что 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения связи.