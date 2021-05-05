«Белпочта» сообщила, кто получит пенсии досрочно
Выплата пенсий и пособий за 9 мая в почтовых отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей начнется с 6 мая.
В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областей — с 7 мая.
В Гомеля и Гродно — 8 мая.
Выплата пенсий и пособий за 11 мая в Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей начнется с 8 мая.
В Витебске, Гомеле и Гродно — 10 мая.
В «Белпочте» отметили, что 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения связи.