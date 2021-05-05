С Западной Европы в Беларусь пришли дожди, грозы и сильный ветер
В среду территорию страны оккупировали атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами прогремят грозы).
Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого (местами — сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест +17..+19°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 5-70%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.