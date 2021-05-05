Эксперт: месть режима Лукашенко за отмену ЧМ по хоккею «выйдет боком» белорусам

/ Экономика
Просмотров: 517

Белорусские власти запретили ввоз на территорию страны продукции компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea).

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Именно эти компании во времена дискуссии о целесообразности проведения в Минске части ЧМ-2021 по хоккею заявили: если ИИХФ не отменит минскую половину первенства, они откажутся от спонсорства из-за репрессий, которые происходят в Беларуси.

О том, что принятые официальным Минском действия являются местью компаниям, в Беларуси никто не сомневается.

Как отметила DW директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, смысл контрсанкций явно не экономический: «Надо было что-то сделать, вот власти и ввели санкции против очевидных «подозреваемых». Беларусь составляет маленький процент рынка больших компаний, так что их позиции не пошатнулись. Тем более, что в Беларуси эти товары не производили».

Читайте также:

Она также обратила внимание на то, что белорусские контрсанкции лишь немного сократят прибыль указанных компаний, а вот на белорусах это отразится существенно: «В первую очередь пострадают белорусские потребители, у которых станет меньше выбора. Кроме того, это заденет белорусских дилеров и дистрибьюторов товаров».

Борнукова полагает, что попавшие под санкции компании могут и выиграть в сложившейся ситуации, так как «имиджевый толчок, который они получили сначала отказавшись поддерживать чемпионат, а потом оказавшись под санкциями, окажется намного более важным, чем потеря белорусского рынка».

Читайте также:

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2021 ответные санкции Персона: Катерина Борнукова

Другие материалы на эту тему:

Санкционные войны с Западом чреваты для Беларуси большим ущербом

Санкционные войны с Западом чреваты для Беларуси большим ущербом

Как теперь в Беларуси будут продавать «Шкоды»

Как теперь в Беларуси будут продавать «Шкоды»

Контрсанкции. Запрещен ввоз товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf

Контрсанкции. Запрещен ввоз товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf

Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси

Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси