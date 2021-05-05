«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

К гостевой победе над «ПСЖ» (2:1) «горожане» добавили домашнюю викторию — 2:0. Голами отметился Рияд Марез (11-я, 63-я).

Таким образом, один из богатейших клубов Старого света впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов .

В среду в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» во втором полуфинале «Челси» сойдется с «Реалом» (первая встреча завершилась в ничью — 1:1).

Гол на чужом поле дает некоторое преимущество «аристократам», о чем свидетельствуют коэффициенты букмекеров:

победа хозяев — 2.25-2.35;

ничья в основное время — 3.25-3.35;

победа гостей — 3.20-3.30.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.