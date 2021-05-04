В Беларуси прекратили вещание три российских телеканала

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Российские телеканалы Russian Music Box, Candy Man и «Мама» прекращают вещание на территории Беларуси, сообщили в Мининформе.

Фото: pixabay.com

Российские телепрограммы Russian Music Box и «Мама» исключены из списка разрешенных к распространению на территории нашей страны по причине окончания срока действия разрешений на вещание. За новым разрешением представители каналов в Мининформ не обращались.

Также истек трехлетний срок действия разрешения на распространение (составляет три года) еще одной российской телепрограммы — Candy Man. В ведомстве уточнили, что данному СМИ в выдаче нового разрешения отказано.
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Тэги: Мининформ телевещание

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