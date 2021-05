Дилеры «Шкоды» приостанавливают продажу любых новых авто в Беларуси

Официальные дилеры «Шкоды» на территории Беларуси временно приостанавливают продажу любых новых автомобилей этой марки, говорится в сообщении компании «ФелОкт-сервис», которая является генеральным импортером Škoda Auto в Беларуси.

«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу постановление Совета министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры Škoda на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей Škoda. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», — говорится в сообщении.

О своих дальнейших действиях в рамках применения постановления №240 импортер Škoda Auto обещает сообщить дополнительно.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обращает внимание на то, что продажа запасных частей и аксессуаров, сервисное обслуживание автомобилей Škoda, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме у всех официальных дилеров в Беларуси.

Напомним, 23 апреля правительство приняло постановление № 240, которым «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» ввело запрет на импорт в страну ряда товаров.

В перечень запрещенных внесены товары компаний Liqui Moly (Германия), Škoda Auto (Чехия) и Beiersdorf (Германия, торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Перечень будет действителен в течение шести месяцев.

В связи с принятием этого решения Государственный таможенный комитет 27 апреля пояснил, что таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение для реализации в Беларуси автомобилей Škoda.

Ранее Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf отказались финансировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси, в связи с нарушениями прав человека в стране. Международная федерация хоккея перенесла все матчи в Ригу (Латвия), которая изначально была соорганизатором турнира.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2020 году Škoda заняла шестое место по продажам новых авто в Беларуси с результатом 3682 автомобиля.